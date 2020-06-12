ليبيا… بيان عاجل يحذر من “خطر كبير” يرتقي إلى درجة الخيانة العظمى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تردي الحالة الأمنية في حقل الشرارة النفطي إلى حد خطير، بعد دخول مجموعات مسلحة مقاتلة قادمة إلى الحقل من مدينة سبها.وقالت الهيئة إن “عناصر مسلحة تابعة للمدعو مسعود الجدي وأحمد إبراهيم بن نايل والمسماة الكتيبة 116 والكتيبة 128 واللواء 12 أقفلت إنتاج الحقل بالقوة المسلحة، ولا يزال متوقفا حتى الآن”.وأضاف البيان أن هؤلاء المسلحين تسببوا بفوضى عارمة أدت لمشاجرات مسلحة فيما بينهم، كما ارتكبوا أعمالا تخريبية بالحقل، واستهلكوا الغذاء والتموين المخصص للعاملين”. وأوضحت المؤسسة أنها ، محذرة من أن استمرار وجود هذه المجموعات المسلحة يشكل خطرا كبيرا، ويهدد بتدمير البنية التحتية للحقل بشكل كامل وخسارة استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار من خزانة الشعب الليبي. وأشارت المؤسسة إلى أن الهجوم المسلح على المنشآت النفطية وإرهاب العاملين فيها ومحاولة عسكرتها وتدميرها تعد من الجرائم التي ترتقي إلى درجة الخيانة العظمى، التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبوها مطاردين من قبل القانون حتى يطولهم العقاب العادل، بحسب البيان.