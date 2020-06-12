إثيوبيا تحدد موقفها من دخول الاتحاد الأوروبي كمراقب في مفاوضات سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو محادثات مع سفير الاتحاد الأوروبي يوهان بورغستام أمس الخميس.وأعرب الوزير عن المحادثات الثلاثية الجارية لسد النهضة الإثيوبي كأحد المراقبين، وفقا لوزارة الخارجية.وأكد الجانبان أيضا ضرورة تعزيز التعاون والتفاهم النشط بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا في مكافحة جائحة كورونا.وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، المفاوصات الثلاثية والسودان ومصر حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة لليوم الثالث.في الاجتماع الذي عقد بالفيديو برئاسة إثيوبيا وبحضور المراقبين، تناقشت الدول الثلاث حول التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير.كما تم تبادل وجهات النظر حول المبادئ التوجيهية والقواعد التي أطلقتها إثيوبيا مع دولتي المصب واقتراح السودان.وكررت إثيوبيا الحاجة إلى تركيز البلدان الثلاثة على المفاوضات والتعامل معها بحسن نية والالتزام بتحقيق نتيجة مربحة للجميع.كما أكدت إثيوبيا أن السبيل الوحيد لتحقيق نتيجة يخدم المنفعة المتبادلة لشعوب الدول الثلاث يكمن في المفاوضات الفنية، وقد أدى اجتماع أمس إلى اعتماد الاختصاصات للمراقبين التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها في السابق.كما تم الاتفاق على مقارنة الوثائق المتبادلة والتركيز على المفاوضات القادمة بشأن الخلافات العالقة.وستُستأنف المفاوضات، غدا السبت، برئاسة السودان.