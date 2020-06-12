بعد مرور شهر على وفاة والده شاب سوداني يبعث لأطباء مركز العزل بهدية

بعد مرور شهر على وفاة والده، لم ينس الشاب السوداني عدي سيف الدين، جهود الطاقم الطبي بمركز عزل المصابين بفايروس ” كورونا” لإنقاذ المرضى فقرر أن يفاجئهم بهدية، ربما مثلت للاطباء دفعة معنوية بأن زوي مرضى كورونا والمجتمع عامة يقدر جهودهم وعملهم المستمر في مواجهة الجائحة.
كتب عدي سيف الدين على “تويتر” قائلاً بحسب صحيفة السوداني:” بعد مرور شهر على وفاة والدي تذكرت الطاقم الطبي بمركز العزل بمستشفى الخرطوم وانهم متعبون فقررت إرسال شوكولاتة وكانت ردة فعلهم جميلة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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