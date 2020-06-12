لأول مرة.. إيران تنشر صورة “الواشي” بسليماني

بعد أن أعلنت إيران رسمياً اسم الشخص الذي كشف، بحسب قولها، تحركات قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية في يناير الماضي بحرم مطار بغداد، نشرت أول صورة للمتهم المذكور.

فقد نشرت وكالة “فارس” الخميس، وفق العربية نت أول صورة للمتهم محمود موسوي مجد، قائلة إنه حكم عليه بالإعدام، لجمعه معلومات لصالح السي آي أيه والموساد.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أعلن الثلاثاء أنه تم الحكم بالإعدام على شخص يدعى “سيد محمود موسوي مجد”، لأنه كشف أماكن تنقل سليماني.

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واتهم إسماعيلي موسوي مجد بأنه “كان يتجسس على المجال الأمني لفيلق القدس مقابل دولارات أميركية” و”زود العدو بمكان تنقل سليماني”.

إلا أن مدير عام وكالة “ميزان” للأنباء مهدي كشت دار قال في حينه إن مجد كان معتقلاً عندما قُتل سليماني في العراق، ولم يكن هو من كشف تواجد قائد فيلق القدس قرب مطار بغداد.

يذكر أن سليماني قتل برفقة قادة من الحشد الشعبي العراقي، أبرزهم نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 في محيط مطار بغداد الدولي بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة أميركية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)