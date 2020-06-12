المسحة الثانية ل رجاء الجداوي أثبتت إيجابية إصابتها بكورونا

أكد مصدر طبي بمستشفى العزل في الإسماعيلية، في تصريحات صحفية، إيجابية المسحة الثانية لرجاء واستمرار إصابتها بكورونا، وأنها ستبقى في المستشفى لتلقي العلاج وفق موقع الامارات نيوز ووضعها على جهاز تنفس اصطناعي لاستكمال بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.
وتعد هذه المسحة الثانية التي تجريها رجاء الجداوي، بعد المسحة الأولى التي أجرتها نهاية مايو الماضي وكشفت عن إصابتها بالفيروس.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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