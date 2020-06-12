حالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في أواسط وجنوب وغرب البلاد ، بينما تحافظ على معدلاتها المرتفعة في مناطق الشمال و الشمال الشرقي ، مشيرة الى إحتمالية تأثر منطقة سلسلة جبال البحر الأحمر والشمال و أجزاء من الغرب بالغبار المثار. .

و أشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة 45 درجة مئوية بمدينة دنقلا وأدنى درجة حرارة متوقعة 19 درجة مئوية ، مشيرا الى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 42 درجة وأدناها 29 درجة مئوية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)