التاريخ: 12-يونيو-2020
0 مشاهدة
طالبت شبكة الصحفيين سلطات الحكومة الانتقالية، برفع العراقيل َالتي قالت إن أفراد القوات النظامية، يصرون على وضعها، عند نقاط التفتيش، والتي تؤدي لشل حركة الكوادر الإعلامية، وذلك حتى يستطيعوا القيام بواجبهم المهني على الوجه الأكمل.
وأشارت الشبكة في بيان لها اليوم اطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة منه إلى أن العراقيل والمضايقات التي يتعرض لها الزملاء والزميلات الأعزاء من العاملين في وسائل الإعلام المختلفة عند نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية وفي مداخل الجسور، ارتفعت بطريقة مزعجة للغاية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على أدائهم لمهامهم وأعمالهم، علاوة على ما ينطوي عليه هذا المسلك من عدم احترام وتقدير للإعلام.
وأكدت الشبكة أن العاملين في الصحف والإذاعة والتلفزيون والفضائيات يؤدون واجباً مقدساً لا يقل خطراً وأهمية عن المهن الأخرى، التي تقتضي ضرورة عملها التحرُّك في أوقات الشدة، والجميع يشاهد كيف يتحرّك الصحفيون والإعلاميون تحت وابل النيران وقصف المدفعية والطائرات لنقل المشاهد الحية للمشاهدين في شتى بقاع الأرض.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة الصحفيين السودانيين تطالب برفع العراقيل امام الاعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.