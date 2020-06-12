شبكة الصحفيين السودانيين تطالب برفع العراقيل امام الاعلاميين

طالبت شبكة الصحفيين سلطات الحكومة الانتقالية، برفع العراقيل َالتي قالت إن أفراد القوات النظامية، يصرون على وضعها، عند نقاط التفتيش، والتي تؤدي لشل حركة الكوادر الإعلامية، وذلك حتى يستطيعوا القيام بواجبهم المهني على الوجه الأكمل.

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وأشارت الشبكة في بيان لها اليوم اطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة منه إلى أن العراقيل والمضايقات التي يتعرض لها الزملاء والزميلات الأعزاء من العاملين في وسائل الإعلام المختلفة عند نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية وفي مداخل الجسور، ارتفعت بطريقة مزعجة للغاية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على أدائهم لمهامهم وأعمالهم، علاوة على ما ينطوي عليه هذا المسلك من عدم احترام وتقدير للإعلام.

وأكدت الشبكة أن العاملين في الصحف والإذاعة والتلفزيون والفضائيات يؤدون واجباً مقدساً لا يقل خطراً وأهمية عن المهن الأخرى، التي تقتضي ضرورة عملها التحرُّك في أوقات الشدة، والجميع يشاهد كيف يتحرّك الصحفيون والإعلاميون تحت وابل النيران وقصف المدفعية والطائرات لنقل المشاهد الحية للمشاهدين في شتى بقاع الأرض.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)