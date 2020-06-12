لأول مرة بالسودان: سعر طلب الفول يسجل مائة جنيه

كشفت تقارير صحفية عن إرتفاع جنوني لأسعار معظم السلع في السودان مع توقعات بالندرة نتيجة للحظر الشامل، ويرى مراقبون أن الزيادة نتيجة لإرتغاع نسبة التضخم.

وسجلت اسعار الالبان بالخرطوم ارتفاع غير مسبوق حيث قفز سعر رطل اللبن الحليب الي 40 جنيهً بدلا عن 25 جنيه في مناطق وارياف العاصمة ويقول أصحاب المزارع أن هنالك إرتفاع كبير في أسعار الأعلاف وصل لأكثر من 100%.

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ويقول وليد المبارك الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي والذي يسكن بالعاصمة الخرطوم بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (اقسم بالله العظيم أمس اشتريت طلب الفول بي ١٠٠ جنيه).

وبحسب جولة لصحيفة (الصيحة) يوم الخميس، ارتفعت أسعار الخضروات وبلغ كيلو الطماطم (120) جنيه، وكيلو اللحم (500) جنيه بدلاً عن (450)، وارتفع طبق البيض من (260) إلى (300) جنيه، واللحوم البيضاء “280- 300” جنيه. وزادت اسعار المنظفات بنسبة 50% وشملت الصابون ومعجون الاسنان.

وبحسب صحيفة (السوداني) إن الفاكهة متوفرة في مناطق الانتاج بالولايات السودانية غير أن اغلاق الشارع والمعابر انعكس على ندرتها بالعاصمة والموجود حاليا بالاسواق الكبرى يقدر بنحو (50%) ٫ مبينة أن سعر دستة البرتقال المستورد قفزت ل (400)جنيه والمحلي (٣٠٠) جنيه والبطيخ الكبير الحجم ل (400) جنيه والصغيرة (200) جنيه

الخرطوم (أخبار الخليج 365)