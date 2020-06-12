مصرع 4 شباب غرقا في النيل بالمعمورة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فُجع حي المعمورة مربع 79 جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، ظهر يوم أمس الخميس، بغرق 4 من خيرة ابنائهم في النيل، تربطهم صداقة وجيرة بالحي، وقد كانوا على وشك الجلوس لامتحان الشهادة هذا العام.

وكان الصبيان الأربعة قد ذهبوا بغرض السباحة في نهر النيل بالجريف ظهر أمس، ولقوا حتفهم جميعهم غرقاً، مما أصاب فقدهم الجلل أمهاتهم وأسرهم بالصدمة، خاصة بعد انتشال جثامينهم.

وتتكرر حوادث الغرق بين الشباب والأطفال في السودان، التي تبدأ بنزهة سياحية وتنتهي بمأساة غرق قد تكون أحياناً عائلية فاجعة تودي بعدد من أفراد الأسرة الواحدة.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد أعلنت في إحصائية سابقة للصحف أن عدد الغرقى يتراوح بين (4 – 6) حالات يومياً، تتزايد في فترات الصيف.