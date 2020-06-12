ترمب يحمر لي كوشيب.. بقلم ياسر الفادني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هجمة أمريكية قوية ظهرت بالأمس على المحكمة الدولية.. ترامب أعطى الضوء الأخضر لحكومته بفرض عقوبات على منسوبي المحكمة الجنائية الدولية وحظرهم من السفر إلى الولايات المتحدة

ووصف المحكمة الدولية( بالكلام الساكت) وقال إن الولايات المتحدة من ضمن الدول التي لم توقع على ميثاق المحكمة ولن تعترف بها…

السودان أيضا من الدول التي لم توقع على ميثاق هذه المحكمة السودان وتم تسليم كوشيب دون ضجة…. الأمر الذي أغضب ترامب وحمر لي كوشيب اولا وبعدها حايواصل في قفل البلف عن السودان….

تسليم كوشيب عالميا له دلالاته فهو يفتح شهية المحكمة لنفض الغبار عن مطالبتها بمرتكبي تهم ضد الإنسانية من دول مختلفة… وبدأت تلوح للولايات المتحدة أنها تريد مطلوبين من المارينز لمحاكمتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان… الأمر الذي رفضته الإدارة الأمريكية جملة وتفصيلا…

حدثني ظريف مدينتنا ساخرا… وقال لي إن( فاتو بنسودا) المدعية العامة للمحكمة الجنائية بقبضها على كوشيب ( لقت ليها شغلة) وخلت القطيعة في البشير من معه و ترامب وجنوده…. وكل التيم العامل بالمحكمة الدولية وودعوا العطالة وشراب الشاي الكتير مع ستات الشاي الهولنديات وأكل البوش عند كشك بانقا السوداني المجنس هناك ودوروا عشرة ونسة مع كوشيب!…

نفشت بنسودا ريشها فخرا بوقوع كوشيب فريسة سهلة لديها وصارت ثصفق للآخرين للقبض عليهم من السودان َو من أمريكا … ودق ترامب الجرس للدخول في مصارعة حرة مع المحكمة الدولية… بسبب كوشيب ظهرت بوادر حربا سوف تكون حامية الوطيس بين لاهاي وواشنطن وزير العدل الأمريكي صرح بأنه لن ولم يسلم جندي أمريكي للعدالة الدولية… وبومبيو قال إن المحكمة الدولية تقوض الأوضاع السياسية في بعض الدول… حرب كلامية ظهرت على الأفق سوف يتبعها قرارات عملية أمريكية ضد المحكمة الدولية.. والسبب كوشيب… إذن ترامب سوف يحمر لي كوشيب طوال فترة حكمه …ويصرف له كولمبي تقييل والكولمبي يقابل عندنا صرف البركاوي!…