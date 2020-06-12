“التش يروح” ما مشكلة …!.. بقلم عمر الطيب الامين

الخليج 365:

# الموهبة مثلها ومثل كثير من الاشياء لا يمنحها الله لكل شخص، ودرجة الموهبة والابداع تجدها تتجاوز بين شخص والأخر الا ان مهند الطاهر واحد من اللاعبين الذين منحهم الله موهبة لا يمكن تجاوزها بالسهل،، مهند الطاهر لاعب وجوده في الملعب يجعلك وكأنك في المسرح القومي رفقة الباشاكاتب ود الامين ،، لاعب يجرح الكرة بلغة أهل الكفر كما تشتهي الانفس ،، مهارة ، سرعة ، خيال، تهديف وتمريرات قاتلة لاعب بكل هذا المواصفات يتماطل مجلس الهلال في اعادة قيده من جديد في الفريق ،، اعيدو مهند لانه بأي حال من الاحوال افضل من كثير من الاسماء التي تتواجد في الكشف حاليا،، وجود مهند الطاهر لربع ساعة فقط في الملعب يعني استقطاب الجمهور وعودة السحر والجمال للهلال،، مهند ومثله ومثل لبن الطير فهو صنف نادر في الكرة السودانية لذلك وجوده في الملعب بمثابة تميز لاي فريق،، ما فعله مهند الطاهر لحظة مغادرته للهلال وحدهو كافي لعودته للهلال مجددا لاعب ركل كل مليارات المريخ من أجل عيون الازرق وتلك السنوات العامرة بالنجاحات والتميز، لاعب بهذه الغيرة والحب من العيب ان يختم حياته في نادي اخر خلاف الهلال،، تسجيل وردة لن يكلف الكاردينال شئ خاصة وان الاخ والصديق محمد عثمان كوارتي عن اعلن تكفله بصفقة اعادة الغزال ،، عودة مهند في حد زاتها بمثابة حسنة للكاردينال الذي لا تجد له جماهير الهلال اي حسنة ،، تخيل مهند على الشمال وعبد الرؤوف على اليمين ،، ثنائي اشبه بثنائية وردي وود الامين عندما تغنواب ” شأل النوار” ،، لا تحرموا جماهير الهلال من ابداع كسلا وموهبة الشرق فعيدوا مهند الطاهر ،، لم يتبقى من الهلال الا الاسم في الفترة الأخيرة وبعودة مهند ربما تنصلح الامور،، وبمثل ان هناك مطلبات جادة بضرورة عودة مهند اتمنى ان يتمسك الهلال بنصر الدين الشغيل ،، الشغيل يعانى او بالاصح بات مستاء من الوضع في نادي الهلال فلذلك كثيرا ما يلوح بالمغادرة ،، حافظوا على الشغيل لانه القائد القادم