عضو بـ(لجنة إزالة التمكين ) أقولها بملء فمي: لم تسقط بعد

قال صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، إن نظام الإنقاذ لم يسقط بعد، وكتب مناع في أول تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بعد غياب عن التدوين لأكثر من شهر قائلاً :

Advertisements

(غبت أكثر من شهر عن الكتابة وأقولها بملء فمي: لم تسقط بعد)، وأوضح مناع – في تغريدة اخرى – أن شركة ” زادنا” دونت ضده بلاغاً تحت (47) إجراءات في نيابة المعلومات، وأمر قبض من نيابة الصحافة في نفس الموضوع، وأشار الى أن

الشركة طالبت بمبلغ (2) ترليون ، وقال مناع في نص التغريدة : ” لأنني قلت: زادنا تغسل أموال رموز النظام السابق “، وأوضح أنه ذهب الى مكتب النائب العام وخرج بتعهد شخصي في خلال ١٥ دقيقة، حسبما كتب في نص التدوينه، وبحسب صحيفة اليوم التالي أشار صلاح مناع الى أن هناك بلاغات كيدية، وقال ( ‏هناك بلاغات كيدية: تهرب من الخدمة

الإلزامية، وآخر تهرب ضريبي ضد موظف عام؛ بإشراف عميد حقوقي ومحمد ناجي؛ رجل الرصد الأول للجنة إزالة التمكين)، واستطرد قائلاً : ” وهي تعلميات أمراء الحركة الإسلامية للتآمر ضد اللجنة وشخصي”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)