‏شكر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً، على مبادرتهم لدعم ‎السودان في التصدي لجائحة كورونا، و ارسالهم الفريق الطبي والمساعدات الطبية التي تم استلامها اليوم.



وشكر في تغريدة له، أفراد فريق عمل مطار الخرطوم الذين اشرفوا على عملية الاستلام، لتفانيهم في العمل خلال هذه الظروف العصيبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| رسالة هامة من "حمدوك" للصين.. ماذا قال فيها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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