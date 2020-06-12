(كل يوم فول) .. !!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• نحن شعب لا يعرف الصبر إطلاقاً ..
• الصبر لم يعرف الطريق إلينا طريقاً ..
• زهج ملل من أقل حاجة ..
• صبر ما عندنا ..
• يعني هسي عندك الهلال دا ..
• بنزهج من الرئيس قبل ما يقعد في الكرسي كويس ..
• لو في طريقة ما عندنا مانع يتم تعيين رئيس للهلال كل دقيقة ..
• هسي زهجانين من كردنة لمن غلط ..
• المشكلة مافي في ذهاب كردنة ..
• المشكلة الحقيقية عندما يترأس النادي واحد جديد ..
• طوالي ح نقول يا حليل كردنة ..
• زي ما حاليا في ناس كتار قالوا يا حليل الأرباب والبرير برضو ..
• قالوا الهلال في عهد الثنائي دا كان عنده فريق زي الفريق ..
• عادي يهزم ليك الاهلي المصري والترجي التونسي ..
• الوصيف دا زاتو ما محسوب معانا ..
• بنضرب قبل ما يدخل الملعب ..
• الجماهير ما صبرت على الارباب والبرير ..
• بعد ما مشوا جاءت مجالس التسيير ..
• دي طبعا ما بنحبها في الهلال نهائي ..
• معقولة نادي الديمقراطية والحركة الوطنية يتم تعيين مجالس تسيير في تاريخه الحافل دا ..
• النقطة دي ما علينا ..
• بعد فوز كردنة في الانتخابات قبل الماضية طوالي الناس اشتغلت ليك معارضة ..
• دا ما عايزنو وما بنفع معانا ..
• كردنة شغال وعود عشان الناس ترضى ..
• برضو مافي زول اتجاوب معاه ..
• قال ليهم بعمل ليكم قناة فضائية واذاعة واكاديمية وتأهيل الملعب الرديف وتحويل الاستاد الي تحفة وفريق الكرة سيحقق لقب أبطال أفريقيا ..
• للامانة كردنة نفذ جزء من وعده للجماهير ..
• تم تحويل الاستاد الي جوهرة وتأسيس قناة فضائية ..
• اما البقية مازلوا في رحم الغيب او جاري التنفيذ لحدي من الدورة الثانية لرئاسة كردنة انتهت ..
• طيب خلينا من الرياضة ..
• نمشي السياسة ..
• ما أظن الشعب السوداني كان راضي عن الرئيس ..
• رئيس الدولة ما الهلال عشان ما تفهمونا غلط ..
• التاريخ قال في عدد من الرؤوساء السابقيين كانوا بحبوا البلد دي وإشتغلوا بضمير ..
• شهدت فترة رئاستهم تحقيق العديد من الانجازات ..
• عندك مثلاً المرحوم جعفر نميري ..
• شهدت جزء من فترة حكمه انجازات لا تحصى ولا تعد ..
• التعليم كان مجان والصحة كذلك ..
• الحياة كانت أفضل من حاليا بمليارات المراحل ..
• ما حضرنا فترة (ابعاج) لكن التاريخ قال كدا ..
• له الرحمة والمغفرة ..
• رغم الانجازات دي برضو في ناس كانوا معارضين للمشير نميري ..
• نجي لأطول فترة حكم في التاريخ الحديث ..
• فترة الرئيس المخلوع ..
• الاغلبية ما كانت راضية على حكم بشة ..
• 30 سنة من الزهج والملل ووووووووووووو ..
• في دي الناس معاها مليون حق ..
• دي فترة وانتهت خلاص ..
• لسه تأثيرات تلك الفترة مازالت موجودة وتضرر منها الشعب السوداني كثيرا ..
• نأتي للفترة الحالية ..
• ما بعد ثورة ديسمبر الخالدة ..
• حرية سلام عدالة ..
• ثورة تعتبر عالمية ..
• من أكبر انجازات شعوب العالم ..
• ثورة سليمة نجحت في خلع أسوأ فترة حكم ديكتاتوري ..
• انا بفخر بيك يا وطني ..
• طبعا ح نتكلم عن فترة حمدوك ..
• في ناس زهجت من فترة حكمه برضو ..
• برضو أصابها الملل والزهج ..
• ما بنقدر نقول للناس اصبروا ..
• دا طبعنا كدا ..
• عادة موجودة في دواخلنا ..
• لكن حمدوك لا يقارن بالمخلوع ..
• عشان كدا ح نقول لحمدوك اشتغل بكل ما تملك من قوة عن نشعر بالانجازات ..
• وكمان الناس دي تسكت ..
• عندي فكرة رهيبة ..
• يجب تعديل الدستور ..
• عشان ما نزهج ..
• يجب قيام انتخابات كل ساعة عشان نجيب رئيس جديد ..
• للحكومة وكمان الأندية الرياضية ..
• عشان الملل دا ..
• طيب شوف حل للفول ..
• مالو الفول كمان ..
• الناس زهجت منه ..
• دا كلام شنو ..
• انتو عارفين الفول بقى غالي جدا
• حنك (كل يوم فول) دا كان زمان ..
• هسي كل يوم سخينة بالدكوة ..
• الفول في حلتنا أقل حاجة بـ30 جنيه ..
• زمان شوال الفول كان بـ10 جنيه ..
• يا حليل الفول وموية الفول والفتة ..
• تاني كل يوم سخينة ..
• شكرا حمدوك والزواحف ..
• هسي الدخل الزواحف هنا شنو ..
• مش الاتنين شغالين عشان الشعب السوداني ..
((صمت اخير)) ..
• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..
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