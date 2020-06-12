(كل يوم فول) .. !!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نحن شعب لا يعرف الصبر إطلاقاً ..

• الصبر لم يعرف الطريق إلينا طريقاً ..

• زهج ملل من أقل حاجة ..

• صبر ما عندنا ..

• يعني هسي عندك الهلال دا ..

• بنزهج من الرئيس قبل ما يقعد في الكرسي كويس ..

• لو في طريقة ما عندنا مانع يتم تعيين رئيس للهلال كل دقيقة ..

• هسي زهجانين من كردنة لمن غلط ..

• المشكلة مافي في ذهاب كردنة ..

• المشكلة الحقيقية عندما يترأس النادي واحد جديد ..

• طوالي ح نقول يا حليل كردنة ..

• زي ما حاليا في ناس كتار قالوا يا حليل الأرباب والبرير برضو ..

• قالوا الهلال في عهد الثنائي دا كان عنده فريق زي الفريق ..

• عادي يهزم ليك الاهلي المصري والترجي التونسي ..

• الوصيف دا زاتو ما محسوب معانا ..

• بنضرب قبل ما يدخل الملعب ..

• الجماهير ما صبرت على الارباب والبرير ..

• بعد ما مشوا جاءت مجالس التسيير ..

• دي طبعا ما بنحبها في الهلال نهائي ..

• معقولة نادي الديمقراطية والحركة الوطنية يتم تعيين مجالس تسيير في تاريخه الحافل دا ..

• النقطة دي ما علينا ..

• بعد فوز كردنة في الانتخابات قبل الماضية طوالي الناس اشتغلت ليك معارضة ..

• دا ما عايزنو وما بنفع معانا ..

• كردنة شغال وعود عشان الناس ترضى ..

• برضو مافي زول اتجاوب معاه ..

• قال ليهم بعمل ليكم قناة فضائية واذاعة واكاديمية وتأهيل الملعب الرديف وتحويل الاستاد الي تحفة وفريق الكرة سيحقق لقب أبطال أفريقيا ..

• للامانة كردنة نفذ جزء من وعده للجماهير ..

• تم تحويل الاستاد الي جوهرة وتأسيس قناة فضائية ..

• اما البقية مازلوا في رحم الغيب او جاري التنفيذ لحدي من الدورة الثانية لرئاسة كردنة انتهت ..

• طيب خلينا من الرياضة ..

• نمشي السياسة ..

• ما أظن الشعب السوداني كان راضي عن الرئيس ..

• رئيس الدولة ما الهلال عشان ما تفهمونا غلط ..

• التاريخ قال في عدد من الرؤوساء السابقيين كانوا بحبوا البلد دي وإشتغلوا بضمير ..

• شهدت فترة رئاستهم تحقيق العديد من الانجازات ..

• عندك مثلاً المرحوم جعفر نميري ..

• شهدت جزء من فترة حكمه انجازات لا تحصى ولا تعد ..

• التعليم كان مجان والصحة كذلك ..

• الحياة كانت أفضل من حاليا بمليارات المراحل ..

• ما حضرنا فترة (ابعاج) لكن التاريخ قال كدا ..

• له الرحمة والمغفرة ..

• رغم الانجازات دي برضو في ناس كانوا معارضين للمشير نميري ..

• نجي لأطول فترة حكم في التاريخ الحديث ..

• فترة الرئيس المخلوع ..

• الاغلبية ما كانت راضية على حكم بشة ..

• 30 سنة من الزهج والملل ووووووووووووو ..

• في دي الناس معاها مليون حق ..

• دي فترة وانتهت خلاص ..

• لسه تأثيرات تلك الفترة مازالت موجودة وتضرر منها الشعب السوداني كثيرا ..

• نأتي للفترة الحالية ..

• ما بعد ثورة ديسمبر الخالدة ..

• حرية سلام عدالة ..

• ثورة تعتبر عالمية ..

• من أكبر انجازات شعوب العالم ..

• ثورة سليمة نجحت في خلع أسوأ فترة حكم ديكتاتوري ..

• انا بفخر بيك يا وطني ..

• طبعا ح نتكلم عن فترة حمدوك ..

• في ناس زهجت من فترة حكمه برضو ..

• برضو أصابها الملل والزهج ..

• ما بنقدر نقول للناس اصبروا ..

• دا طبعنا كدا ..

• عادة موجودة في دواخلنا ..

• لكن حمدوك لا يقارن بالمخلوع ..

• عشان كدا ح نقول لحمدوك اشتغل بكل ما تملك من قوة عن نشعر بالانجازات ..

• وكمان الناس دي تسكت ..

• عندي فكرة رهيبة ..

• يجب تعديل الدستور ..

• عشان ما نزهج ..

• يجب قيام انتخابات كل ساعة عشان نجيب رئيس جديد ..

• للحكومة وكمان الأندية الرياضية ..

• عشان الملل دا ..

• طيب شوف حل للفول ..

• مالو الفول كمان ..

• الناس زهجت منه ..

• دا كلام شنو ..

• انتو عارفين الفول بقى غالي جدا

• حنك (كل يوم فول) دا كان زمان ..

• هسي كل يوم سخينة بالدكوة ..

• الفول في حلتنا أقل حاجة بـ30 جنيه ..

• زمان شوال الفول كان بـ10 جنيه ..

• يا حليل الفول وموية الفول والفتة ..

• تاني كل يوم سخينة ..

• شكرا حمدوك والزواحف ..

• هسي الدخل الزواحف هنا شنو ..

• مش الاتنين شغالين عشان الشعب السوداني ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..