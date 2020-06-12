مقتل وإصابة ثلاثة مواطنين بمعسكر كلمة …..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل شخصان بطلق ناري وأصيب اخر بجروح وصفت بالخطيرة تم تحويله إلى مستشفى نيالا التعليمي ويعود تفاصيل الحادثة إلى ان القتيل قدم من ولاية شرق دارفور إلى حاضرة جنوب دارفور نيالا بسيارة خاصة (بوكس) غير انهم ضلوا الطريق الى داخل معسكر كلمة للنازحين- (7) كلم شرقي نيالا .

وبحسب مصدر أمني فضل حجب اسمه فإن الشاكي افادهم بانه وأخوانه كانوا عائدين من مزرعتهم ليلٱ وضلوا الطريق الى داخل معسكر كلمة سنتر (٢) عندها قامت مجموعة من الناس باعتراضهم وامروهم بالعودة واثناء خروجهم رموهم بالحجارة مما أدى لإصابة السائق ثم ظهرت مجموعة مسلحة أخرى اطلقت عليهم النار بكثافة ما ادى لمقتل طه دنقس عثمان وأحمد كزمة حماد وأصيب الشاكي اصابات خطيرة.

وهرع اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف ولجنة أمن الولاية إلى مقر اليوناميد وتسلموا جثامين القتيلين.

وباشرت الشرطة اكمال كافة الإجراءات القانونية بقسم محلية بليل وتم فتح بلاغ بالرقم (٥٧٠) تحت المادة (٢١/ ١٣٠/١٣٩) . المادة السابقة إلى الحلو وآخرين !.. بقلم زهير السراج المقالة القادمة عصابات (النيقرز) بالخرطوم.. موظفين برواتب مجزية..!

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