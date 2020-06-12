محمد الرشيد الملف الملغوم !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مجلس الفشل المريخي طبعا حتي الان عامل رايح من ملف اللاعبين الذين انتهت عقودهم ويشملهم فك التسجيل !! أو كما قال عضو مجلس الفشل الكندو بان مجلسهم مهتم فقط في الوقت الحالي بحسم ملف قضية المحترف التوغولي نداو كوكو الذي كما ذكرنا بالامس قد نال حكما لصالحه من الفيفا يلزم المريخ بمنحه مستحقاته المالية كاملة ومعاها اتعاب المحامي خاصة وإن المهلة التي منحها الفيفا لمجلس الفشل الذريع تنتهي بعد أيام قليلة ولازال سوداكال وشلته في انتظار السماء لتمطر لهم ذهبا حتي يتمكنوا من تسديد المستحقات المالية وتوابعها بالدولار للمحترف التوغولي ومحاميه الشاطر ! ونحن والله نتمني من اعماق قلبنا ان يتم اغلاق هذا الملف الخطير ليس حبا في المجلس الفاشل ولكن حتي لايتعرض المريخ النادي الكبير لعقوبة الحرمان من التسجيلات للمرة الثانية بسبب الجهل الاداري والغباء المستحكم لاصحاب القرار في النادي !

اعود لما ذكرته في المقدمة حول التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم مع المريخ محمد الرشيد و رمضان عحب وهو الملف الذي يحاول مجلس سوداكال تجاهله رغم اهميته في ظل الأخبار التي ترد بين الحين والاخر عن محاولات اغراء تطارد محمد الرشيد من جانب مسؤولين في نادي الهلال وإن كنا لاندري مدي صحتها ،، ولكن يبقي كل شيء وارد في ظل توقف النشاط وايضا في اطار المكايدات والحرب النفسية التي دائما ماتشتعل بين انصار الناديين عندما تقترب فترة التسجيلات !

محمد الرشيد بالنسبة لجماهير المريخ خط أحمر فهي التي ساهمت في تسجيله وفرضه علي مجلس الادارة في وقت سابق واي محاولة للتفريط فيه ربما تكون عواقبها وخيمة وخطيرة علي المجلس الذي باتت نهايته قريبة بإذن الله ٫٫ فالذي فتح باب التفاوض قبل فترة قصيرة مع رمضان عجب عليه ان يعلم بأن محمد الرشيد يستحق ان يجد الاولوية من الاهتمام والعرض الذي يتناسب مع قيمته الفنية ٫٫ بلاش هروب وزوغان !