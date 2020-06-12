رخصة THE VAR.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* رأيت أن أكتب عنوان هذا المقال بالأحرف الإنجليزية خوفاً من التحريف نسبة لعدم وجود حرفاً مماثلاً في لغتنا العربية لحرف الإنجليزي!! (v

حكم الفديو المساعد (الفار )* (VIDEO ASSISTANT REFEREES (VAR

*بعد تجربة الفيديو علي خط المرمي والتي لم تجد المباركة من كل الدول المنتسبة للأتحاد الدولي (الفيفا) لجأ المجلس الدولي وهو المعني بإجراء التعديلات علي قوانين لعبة كرة القدم بعد تلك التجربة التي حققت نجاحاً منقطع النظير في مونديال جنوب أفريقيا 2010 التي صعدت بالفريق البرازيلي إلي النهائيات في مباراته أمام الفريق المصرى والمباراة ذاهبة للتعادل الذى سيقصي البرازيلي من المنافسة !!

* تمت المباركة لخدمة حكم الفيديو المساعد وتم التأكد من صلاحيتها في مونديال الشباب بإيطاليا ..

* بالرغم النجاح منقطع النظير لهذه التقنية في مونديال 2018 روسيا إلّا أنه كانت هنالك تبعات سالبة .! تسبب فيها الفيديو اللعين إيقاف الحكم الجزائرى ” شارف” من قبل الكاف لمخالفته حكم الفيديو المساعد في مباراة ( الأهلي المصرى والوداد ) !!

* بعد هذه المقدمة الطويلة التي أُدركُ بأنكم تعلمونها أعود بكم من هو الحكم الذى يتحكم في ألفار ؟ يجب أن يكون من بين الحكام الذين يحملون شارة الفيفا (حكم دولي ) وحتي هؤلاء لا يحق لهم العمل في هذه التقنية إلاّ بعد حصولهم علي (رخصة حكم فار) وهذه الرخصة تقوم الإتحادات الوطنية بتأهيل حكامها لهذه الرخصة .. لكن كيف في بلدٍ متسيطر فيها الرجل الأوحد (بتاع كله ) !!؟

* عزيزنا حكم الراية الدولي المتقاعد عامر عثمان ( المك) رئيس لجنة حكام كرة القدم السودانية الذى أصبح في عهد دكتور شداد الآمر والناهي !! * عامر يقوم بمفرده بإختيار الحكام القوميين ، يُرشح بمزاجه الحكام للدولية ، يُقَيّْم لوحده ويُحاضر الورش ، ينفرد بتعيين الحكام لإدارة مباريات الممتازوالوسيط والتأهيلي ، ينفرد لوحده بمراقبة المباريات التي يشارك فيها الزعيمان ! لماذا ؟ هذا مجال ونسة كل الحكام !!

* المك المنفرد بشأن التحكيم السوداني رئيساً ونائب للرئيس وترك له أعضاء اللجنة الجمل بما حمل وغادروا ( الخبير الأول الدولي بابكر عبد الله / الدولي عباس جميل / القومي إيدام من الدمازين / أزهرى الطيب حكم الأبيض ورحل رئيس لجنة الحكام المركزية خير السيد إلي دنيا الخلود له الرحمة والمغفرة …

* نعود أين الحكم الفديو المساعد في السودان ؟ لبلاد السودان عدد ثمانية عشر حكماً دولياً من إناث وذكور ومن يحمل رخصة الفار هو استاذ اللغة الأنجليزية الحكم الدولي محمد عبد الله “نيالا” وهذا لا شأن لإتحاد د.شداد ولا صديقه عامر به محمد نيالا وصل للرخصة بمجهوده الشحصي !!

* صديقي أستاذ عامر مك ود مكوك صاخب الرأى الأوحد ( حجر الدرب ) وزول يقترب من تمرة إتنين مفقودٌ يا ولدى !! * الجماعة يا مك في الخارج يرددون ” الخمسه الحالكة ما بتجدد !! ” بس أرحل ولو دامت لصلاح لما آلت لعامر !!

جائحة القنوات الفضائية :ـــ

كلما الريموت يقبل تنزلق الأصابع علي قناة فضائبة سودانية ربنا يزيد ويبارك لكن كل برامجها يقول العسكر ضاربه خارج التخته وناس شركات الإتصالات يؤكدون بأنها خارج الشبكة برامج مسيخة خالية ملح وبلا سُكر وهنالك قنوات بس تشيل وتسرق وتظن بأن المشاهد ما ناقش وبلدنا مليانه بالمناظر الطبيعية الجميلة ومحميات الحظائر التي تعج بالحيوانات المختلفة من الفيل والملك وصولاً للفئران التي هدت الجسر والنمل السوداني الذى إقتات بخمسة ألف جوال سعة خمسين كيلو جرام من السكر الأبيض !!