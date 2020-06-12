مصرع وإصابة 9 أشخاص في حديث فريد من نوعه بأمدرمان…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في حادث مرير وفريد من نوعه وقع يوم أمس بضاحية امدرمان، حيث حاول سائق سيارة صالون (بلفو) قادمة من شمال كردفان وكان بمعيته 11 راكبا عبور مجرى سيل بوادي ابو حليف وذلك بتشجيع عدد من المارة، وكان السيل شديد الاندفاع ولكن السائق لم يلتفت إلى تحذيرات بعض الاخوة المتواجدين هناك بأن السيل قوى وشديد ولا يمكنه عبوره ولكن السائق قرر خوض المغامرة مما أدى الى مصرع ثلاثة اشخاص وفقدان واحد من الركاب بينما نجأ ما تبقى من الركبان.

وفور وقوع الحادث هبت الشرطة لمكان الحادث وتم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات بقسم الصالحة امدرمان وتم تكليف الدفاع المدني لتحديد مصير الشخص المفقود.. المادة السابقة مسيرة كيزانية سقطة اخلاقية.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة رخصة THE VAR.. بقلم هاشم الطيب

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