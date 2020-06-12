مسيرة كيزانية سقطة اخلاقية.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪️مسيرة الفلول اليوم اكدت مجدداً ان تنظيمهم الهالك قد مااااات وشبع مووت وان قدرتهم على تحريك الشارع صفر مدغلب .
▪️رغم المليارات التي اهدرت ورغم استقدام كيزان الولايات الا ان المحصله بئيسه والحشد مخجل .
▪️استوب المنطقه المركزيه بشارع المك نمر استوعب كل التظاهره !!
▪️تظاهرات الثوار الاربعاء الماضي في ذكري مجزرة القيادة هزت اركان العاصمه و تظاهرة الكيزان لم تهز الاستوب ولم يصل مداها لصيدلة المك نمر على بعد امتار من المركزيه .
▪️المستفيد الوحيد من المسيره الكيزانيه مقاولي الافراد الذين قبضوا البنفسجي رغم فشلهم في المهمه .
▪️اطرف ما في المسيره ترديدهم لهتافات الثوار رغم ماقالوه عن اليسار والعلمانيه !!
▪️قال ايه (سلميه ، سلميه) و (ثوره ، ثوره) و (دم الشهيد وينو) ؟؟ تسقط بس !!
▪️من يقول لهؤلاء انها سقطت منذ اكثر من عام وان الساقط محبوس في كوبر بانتظار اللحاق بصديقه كوشيب .
▪️المضحك ان القطيع الكيزاني الذي كان يهتف (سلميه ،، سلميه) هتف بعدها (الموت ، الموت لحمدوك) !!
▪️هتفوا بالسلميه (5) دقائق فقط بعدها عادوا لهتافات القتل والسحل ولاغرو فالطبع يغلب على التطبع .
???? كافة الفضائيات تجاهلت المسيره الهزيله الا قناة الشيخ الهارب .
▪️قناة طيبه ما عادت تخفى ولاءها للكيزان وباتت القناة الرسميه لحزب القتله اللصوص .
▪️إستدعاء الخارجيه للسفير التركي وتقديم احتجاج رسمي اقل ما نتوقعه من حكومة حمدوك .
▪️انقره لم تكتف باستضافة قيادات حزب الشيطان بل وفرت لهم منصات اعلاميه لمهاجمة حكومة اهل السودان !! .
▪️إن لم ترعوي انقره فمن حق حكومة الثوره فتح الباب امام المعارضه التركيه من باب المعامله بالمثل .
▪️في عهد المخلوع تم اغلاق المدارس التركيه بطلب من انقره بزعم انها تابعه للمعارضه التركيه .
▪️الان يمكن للمعارضه التركيه فتح مدارسها و استئناف كافة انشطتها إن اصرت انقره على موقفها المعادي والمستفز لشعب السودان علماً بأن بالسودان جاليه تركيه ضخمه معاديه لنظام اردوغان الكيزاني .
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