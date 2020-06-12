سحب الثقة وملاسنات أسد.. بقلم معاوية الجاك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تنتظم الساحة المريخية حركة دؤوبة لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي بعد أن تعثرت خطواته في القيام بما يليه من واجبات إدارية تجاه النادي

* حالة العجز التام التي تملكت مجلس المريخ الحالي لا تحتاج إلى كثير عناء لإثباتها فهي ظاهرة للعيان ومتفق عليها إلا للذي في عينيه رمد وفي قلبه غرض

* حتى أعداء المريخ تتملكهم قناعة عجز المجلس في القيام بواجباته ومرحلة التراجع والتدهور التي وصلها المريخ وتابعنا العجز في حل إشكال بكري المدينة مع الإتحاد العام وتابعنا العجز في الوفاء بمستحقات اللاعبين لدرجة ظهور حالة تمرد اللاعبين والتوقف عن الحضور للتدريبات لما يقارب العشرة أيام

* تابعنا عجز المجلس في حل إشكالية مستحقات المدرب الفرنسي غارزيتو حتى تقدم رئيس مجلس المريخ السابق جمال الوالي لمعالجة مستحقات غارزيتو كاملة غير منقوصة

* تابعنا مهزلة ومسخرة الوعود (البيضاء) لسوداكال بمساهمته في حل قضية مستحقات غارزيتو بمبلغ خمسين ألف دولار ثم زاغ ولم يتكرم بدفع دولار واحد

* من قبل تم حرمان المريخ من التسجيلات لفترتين بسبب عدم الوفاء بتسديد مستحقات الإيفواري مارسيال

* واليوم يواجه المريخ خطر الحرمان من دخول التسجيلات لثلاث فترات بسبب مستحقات التوغولي دونو كوكو وتبقت أيام بسيطة لموعد الفيفا للمريخ ولا ندري هل ينتظر مجلس المريخ تقدم أحد المتبرعين لحل الإشكالية أم ماذا ؟

* عشنا اللحظات المؤلمة بخروج المريخ من مرحلة الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية بسبب فشل المجلس في تأسيس فريق كرة محترم ومقتدر

* تابعنا قبل فترة مهزلة ومسخرة الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي وكيف تمت بطريقة عشوائية وإستغلها البعض لتصفية حسابتهم وتمرير أجندتهم الخاصة

* تابعنا كيف أقدم المجلس الحالي على الإستعانة ببعض الشخصيات غير المرغوب فيها ولا تملك ما تقدمه داخل مجتمع المريخ إستوعبها المجلس للعمل نكايةً في بعض المريخاب

* هناك لاعبين مطلقي السراح لم يتحرك المجلس للجلوس معهم وإقناعهم بالتوقيع وحتى لو جلس معهم فلا نظن أن يمتلك القدرة على إقناعهم لأن هؤلاء اللاعبين يعلمون جيداً ماهو مجلس المريخ وما هي حدود إمكاناته فقد جربوا في زملائهم من قبل وكيف أنهم عانوا لولا دخل شخصيات من خارج المنظومة الإدارية

* حتى سوداكال الذي يدعي البعض أنه رئيس للمجلس كانوا يبشرون الناس بعطاائه الوفير على المريخ وحينما ظهر على حقيقته وجبُن عن تقديم الدعم للمجلس تحدثوا عن قدرته على الدفع حال خرج من (سجن كوبر) وخرج الرجل ولكنه لم يدفع وواصل في المسخرة الإدارية بل إختفى عن الساحة وفشل في التصدي لتسيير الملفات مما قاد إلى أن يقتنع حتى المناصرين له بأنه ملك وعود بيضاء ولا يملك ما يقدمه للمريخ ويكفي أنه طالب من قبل بديون له عبارة عن ثمانية ألف دولار كان المجلس في أشد الحاجة لها

* يكفي دليلاً على فشل مجلس المريخ أن أشد المناصرين له إنقلبوا عليه بعد أن خذلهم بفشله في أداء مهامه الإدارية بالصورة المطلوبة ومن بين هؤلاء من جَهَرَ بصوته المعارض ومن بينهم من إستحى توجيه النقد للمجلس مخافة السخرية والشماتة عليه

* حتى بعض الزملاء في إعلام المريخ ممن كانوا يدعمون هذا المجلس وتفاءلوا خيراً أن يقدم تجربة محترمة خذلهم وملأ دواخلهم إحباطاً

* ما طرحناه هو بعضٌ يسير من سوءات هذا المجلس وفشله في القيام بواجباته مما يكشف أن الحركة الدؤوبة الخاصة بسحب الثقة عبر جمع توقيعات أعضاء النادي مبررة تماماً وتجد القبول من الغالبية الكاسحة من أهل المريخ

توقيعات متفرقة ..

* ما نريده من القائمين على مشروع سحب الثقة من المجلس أن ينتبهوا إلى جزئية مهمة جداً جداً وهي ضرورة التكاتف والتعاون و(توسيع ماعون) المشاركة في هذه الخطوة المهمة

* وما أعنيه بتوسيع ماعون المشاركة هنا هو التواصل مع (تحالف المريخ) وجلوس الجميع مع بعضهم لمزيدٍ من التفاكر والنقاش ما الهدف واحد

* وما نأمل في تحقيقه أن تصل لجنة سحب الثقة كل من يرغب في إبعاد المجلس الحالي أيٍ كان موقفه من قبل

* نريد تجميد كل الخلافات في المرحلة الحالية وتوحيد كل الجهود في إتجاه واحد هو سحب الثقة ونريد لهذا المشروع أن يكون الهم الأول والاخير للجميع

* توسيع ماعون المشاركة يعني أن الفكرة ستزداد متانة وبالتالي يكتسب المشروع هيبة وقوة ويمكن أن يكتسح كل ما يعترض مساره ما دام يعبر عن الغالبية الغالبة من أمة المريخ

* نكرر على ضرورة تذويب كل أشكال الخلافات حالياً وتوحيد الجهود نحو قِبلة واحدة وهي سحب الثقة

* تحالف المريخ يرغب في إبعاد المجلس وما دام تلاقت الرغبات فلا بد من الجلوس للتنسيق

* أنصار المريخ وصولا لقناعة مطلقة بفشل هذا المجلس في تسيير الأوضاع الإدارية ولو أُتيحت فرصة المشاركة لأنصار الأحمر الوهاج الرافضين لبقاء المجلس للتعبير عن رفضهم لوصلت التوقيعات لعشرات الملايين ولكن لبُعد المسافات الحاجز الأكبر في عدم تحقيق هؤلاء الملايين للتعبير عن رؤيتهم

* لن يضير لجنة سحب الثقة شيئاً إن جلست إلى الجميع ما دام الهدف واحد

* لاحظنا حالة التراشق والملاسنات التي ظل ينتهجها الأخ علي أسد تجاه بعض الشخصيات بطريقة غير لائقة ولا تشبه الأخ أسد ولا تشبه موقعه كعضو في مجلس نادي المريخ

* نقول للأخ أسد ما دام ولجت ساحة العمل العام عليك بِسِعة الصدر وتقبُل النقد بصدر رحب أيٍ كان وحال تجاوز شخص ما الحدود معك عليك باللجوء لساحات القانون بكل أوجهه قضاء ومعلوماتية

* ونقول للأخ أسد عليك أن تنتبه إلى أنك (عضو في مجلس المريخ العظيم) ومن غير المستحسن أن تكون في موضع مساجلات مستمرة مع كل شخص

* الغريب في تلاسن الأخ أسد أنه في بعض المرات ينحدر لمستوى بعيد ويتلاسن مع شخصيات يعتبرون من النكرات ولم نسمع بهم من قبل في مجتمع المريخ

* معرفتنا بشخصية الأخ علي أسد قديمة جداً وتعرفنا عليه داخل أسوار النادي وهو دائم الحضور بصورة يومية منذ سنوات طويلة ونعلم سلوكه ومريخيته الصادقة ولذلك نربأ به أن يضع نفسه في هذا الموقف ونحزن حينما نجد تسجيلاته الصوتية تجوب قروبات الواتساب وهو يتراشق مع هذا ويحتك مع ذاك

* نجزم أن علي أسد لو جلس مع تفسه وراجع طريقة تراشقه وأثرها السالب لتوسدت دواخله حالة من الحزن العميق لأنه سيكتشف أنه هو الخاسر وليس هؤلاء النكرات غير المعروفين حتى وسط أهلهم

* نعم بعض من يتلاسن معهم أسد معروفين ومشهورين داخل مجتمع المريخ وخارجه ولأسد ولهؤلاء نقول أوقفوا هذا التراشق والتلاسن الضار غير المستحب

* نقدم نصحنا للأخ أسد من باب المحبة وعلاقة المريخي بأخيه المريخ ولأجل الوصول لبيئة مريخية معافاة ومبرأة من الشوائب وهو يعلم وجهة نظرنا في أداء المجلس والإختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي ما دام في حدودها

* وتبقى حقيقة أن علاقة المريخ بأخيه المريخي أكبر وأقوى من كل صدمات الزمن وهذه هي الديباجة التي نشأنا عليها وشكلت أيقونة المريخاب (نحن في المريخ إخوة)

* ونقول لو ذهب هذا المجلس إلى حال سبيله فلن نلتقي بأحدٍ من كل أعضائه سوى علي أسد مستقبلاً لأن البقية سيتوارون عن الأنظار نهائياً وسيختفون عن مجتمع المريخ لأن مهمتهم إنتهت ولكن أسد سيكون هو الوحيد الموجود بيننا يومياً داخل أسوار النادي ولذلك نناصحه من باب المحبة والمودة لأنه يستحق ونعلم مدى صدقه في إنتمائه للمريخ.