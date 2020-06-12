سلطات مطار الخرطوم: وصول أول دفعة من السودانيين العالقين في الأردن بالأحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي، عن وصول أول رحلة للسودانيين العالقين بالخارج قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية عند الساعة الرابعة إلا ربعاً بعد ظهر يوم الأحد المقبل.

وأكد محمد المهدى بحسب (باج نيوز) الخميس، جاهزية المطار واكتمال الإجراءات الصحية للقادمين والعاملين.

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