شاهد “غفوة” وزير الصحة السوداني أثناء اجتماع الطوارىء الصحية تشعل تعليقات رواد التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أشعلت صورة لوزير الصحة السوداني د. أكرم علي التوم، تم تداولها اليوم تعليقات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.
وكانت عدسة الكاميرا قد التقطت له صورة وهو في “غفوة” على كرسيه أثناء اجتماع للجنة العليا للطوارئ الصحية، انعقد اليوم الخميس بالخرطوم.
فيما عنونت صفحة قناة العربية للصورة “ بحسب صحيفة السودانى إجهاد الكورونا يدفع وزير الصحة السوداني لغفوة مفاجئة”، علق البعض من جهة أخرى “أعادت لأذهاننا مشهد نواب البرلمانات”.
يُذكر أن “التوم” قد ذكر في لقاء بثه تلفزيون السودان في مايو الماضي أنه يعاني من مرض الغضروف الذي يتلقَّى العلاج منه حالياً، وهذا قد تسبب في غيابه عن عدد من الإجتماعات.
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