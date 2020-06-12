بالفيديو: (دسيس مان) يدعو للخروج ضد قحت يوم (30)نحن ناس مارقين 

دعا أيقونة الثورة السودانية محمد يحيى الشهير ب (دسيس مان) للخروج ضد قحت في يوم 30 من الشهر الجاري. وظهر دسيس مان في مقطع فيديو بأغنية جديدة وجدت تفاعلا كبيرا على وسائط التواصل الاجتماعي.

وحملت كلماته البسيطة دعوة صريحة (للشفاتة والكنداكات) بالخروج للتظاهر، وردده: (اصحوا يا شفاتة وكنداكات ، يوم 30 نحن ناس مارقين ، يوم 30 تلقونا في الميدان، ماوراي حاجة نحن في الميدان، ،وياخي قحت كفاك بس خلاص كبر وما بتمنعني وبظاهر بس ، والبمبان ما كتل إنسان، حرام للناس .. يا قحت ليك حلال وما بتمنعني وبظاهر بس).

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)