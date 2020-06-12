(مناع) يؤكد أمر القبض الصادر ضده ويقول خرجت بتعهد شخصي في 15دقيقة بعد ذهابي للنائب العام

أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، صلاح مناع، فجر اليوم الجمعة في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أمر القبض الصادر بحقه من نيابة الصحافة فيما يتعلق بشركة زادنا التي طالبته بمبلغ (2) تريلون.

وقال “مناع”: نعم شركة زادنا فتحت بلاغ 47 إجراءات ضدي في نيابة المعلومات، وأمر قبض في نيابة الصحافة في نفس الموضوع، وطالبت بمبلغ (2) تريلون لأنني قلت زادنا تغسل أموال رموز النظام السابق.

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وأردف قائلاً :” ولكنني ذهبت الي مكتب النائب العام وخرجت بتعهد شخصي في خلال 15 دقيقة”.

وبحسب صحيفة السوداني، يذكر أن شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التابعة للجيش السوداني، كانت قد تقدمت بفتح بلاغ ضد المتحدث الرسمي باسم “لجنة تفكيك نظام الإنقاذ” صلاح مناع، والتلفزيون القومي ممثلاً في مدير الهيئة لقمان أحمد، وذلك لدى نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم.

وبحسب البلاغ المدون ضدهما، فقد اتهمتهم الشركة بإشانة سمعتها بالقول ان للشركة نشاطاً في غسل الأموال، أثناء لقاء مباشر على التلفزيون القومي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)