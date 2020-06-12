عاجل.. سر خطير عن لجنة إزالة التمكين بالسودان

كشف عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع، عن أن ‏هناك بلاغات كيدية، ضد رجل الرصد الأول بلجنة ازالة التمكين، وموظف عام إشراف عميد حقوقي محمد ناجي.



وأوضح في تغريدة له على ” تويتر”، أنها تهرب من الخدمة الإلزامية، وآخر تهرب ضريبي، مشيرًا إلى أنها تعلميات أمراء الحركة الإسلامية لتآمر ضد اللجنة وشخصيهُ .

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