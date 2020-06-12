التعايشي: قرار الحكومة بمثول مرتكبي جرائم الحرب للمحكمة الجنائية اتخذ بعد مناقشات معقدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، أن قرار الحكومة بمثول مرتكبي جرائم الحرب في دارفور، قرار صادق ومبدئي واتخذ بعد مناقشات واسعة ومعقدة.

واكد ان القرار لديه ارتباط وثيق بتحقيق السلام العادل وانصاف ضحايا الحرب.

ورحب التعايشي بالعمل المشترك مع هيئة محامي دارفور في مجال بناء السلام وتحقيق العدالة الانتقالية.

جاء حديث التعايشي في احتفال مصغر إقامته هيئة محامي دارفور على شرفه. حسبما أعلنت الهيئة في بيان لها.

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