الصحة: 148 اصابة جديدة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 120 إصابة و الجزيرة 19 واصابة واحدة في كل من النيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان و 4 اصابات في القضارف واصابتين في غرب كردفان

اما الوفيات فقد سجلت كل من ولاية الخرطوم والجزيرة 4 حالة وفاة و3 وفيات في البحر الاحمر وواحدة في شمال كردفان وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 6730 اصابة متضمنة 413 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 5218و اصابة تليها 577 اصابة ولاية الجزير ثم 145 اصابة بشمال كردفان ثم 184 اصابة ولاية القضارف و 128اصابة ولاية سنار اضافة الي اصابات متعددة في بقية الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 76 حالة للشفاة 47 حالة في الخرطوم و 15حالة في الجزيرة و14 حالة في شمال كردفان

ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 2278 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 337 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 337 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة و133 اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة اجابية 39.5% كما تم فحص عدد 41 عينة في معهد النيل الأزرق 41 عينة مفحوصة لاول مرة 15 عينة موجبة مفحوصة لاول مرة بنسبة 36.6%

فكانت اجمالي العينان المفحوصة 378 عينة والمفحوصة لاول مرة 378 عينة والموجبة لاول مرة 148 عينة بنسبة 39.2 %

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