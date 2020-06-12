فاتو بنسودا: أرحب بالحوار مع حكومة السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إتصالاً برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقالت بنسودا خلال تقديمها تقرير مكتبها لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في دارفور: يسعدني أن أشير إلى أنه كان لي شرف إجراء اتصال برئيس وزراء السودان د.عبد الله حمدوك ، بشأن نقل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب إلى حجز المحكمة.

وأضافت: لقد شجعتني تلك المحادثة المفتوحة والمفيدة، إن الحوار بين مكتبي وحكومة السودان أمر حتمي، وأؤكد مجدداً أنني أرحب بالحوار مع حكومة السودان.

وتابعت: “وفقًا لمتطلبات نظام روما الأساسي، يجب تقديم جميع المشتبه فيهم في المحكمة الجنائية الدولية في دارفور إلى العدالة من خلال إجراءات حقيقية إما في قاعة محكمة في السودان أو في محكمة لاهاي.

وقالت بنسودا: أطمئن ضحايا الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في دارفور على التزامي الثابت بضمان أن المسؤولين عن الفظائع في دارفور سيواجهون العدالة في نهاية المطاف.