شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لزيادة قدرات خط الربط مع السودان إلى 600 ميجاوات، تمثل المرحلة الثالثة من المشروع.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء المصرية أنه يتم دراسة الزيادة بالتعاون مع السودان ، وأيضاً رفع جهد ناقل الطاقة إلى 500 كيلو فولت بدلاً من 220 حالياً، بحسب صحيفة «المال» المصرية، .
وقالت المصادر أنه سيتم زيادة القدرات عبر إحلال موصلات تساهم فى تقليل الفقد بشبكة النقل، بالإضافة لتعزيز كفاءة الخط.
وأشارت إلى أنه جارى التنسيق مع الجانب السوداني، وتحديد مقابل الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن التصدير عبر الخط مستقر حالياً.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تكشف عن خططة لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للسودان إلى 600 ميجاوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.