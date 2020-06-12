شبكة الصحفيين تطالب باإزالة العراقيل أمام تحركات الإعلاميين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالبت شبكة الصحفيين السودانيين، سلطات الحكومة الانتقالية، برفع العراقيل التي يضعها بعض أفراد القوات النظامية لشل حركة الكوادر الإعلامية حتى يستطيعوا القيام بواجبهم المهني على الوجه الأكمل.

واشارت الشبكة في بيان الخميس، إلى أن العراقيل والمضايقات التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام المختلفة عند نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية ومداخل الجسور، ارتفعت بطريقة وصفتها بالمزعجة للغاية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على أدائهم لمهامهم وأعمالهم، علاوة على ما ينطوي عليه هذا المسلك من عدم احترام وتقدير للإعلام.

وأكدت الشبكة، أن الصحفيين في الصحف والإذاعة والتلفزيون والفضائيات يؤدون واجباً مقدساً لا يقل خطراً وأهمية عن المهن الأخرى التي تقتضي ضرورة عملها التحرُّك في أوقات الشدة، والجميع يشاهد كيف يتحرّك الصحفيون والإعلاميون تحت وابل النيران وقصف المدفعية والطائرات لنقل المشاهد الحية للمشاهدين في شتى بقاع الأرض.

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