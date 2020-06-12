جنوب كردفان تستهدف زراعة (5) ملايين فدان

الخليج 365 :
كشف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بجنوب كردفان المهندس عبد الله إبراهيم خميس، أن جملة المساحات المستهدفة للزراعة في الموسم الحالي والمقدرة بخمسة ملايين فدان تزرع بمحاصيل الذرة، السمسم، الدخن، والقطن الذي سيزرع بالتنسيق مع هيئة جبال النوبة الزراعية.
وقال خميس في تصريح لـ(الصيحة): “عقدنا إجتماعاً بمديري المراكز الزراعية في إطار الاستعداد للموسم الزراعي والترتيبات لزيادة الإنتاج والإنتاجية”.
وأضاف بأن مراكز الخدمات الزراعية أصبحت واقعاً بالولاية وتهدف لتقديم خدمات مباشرة للمنتجين لضمان جودة الخدمة وتحسين الخدمات المقدمة، ودورها في الإرشاد الزراعي والعمليات الزراعية.
وتابع بأن الإجتماع لتدارك كل الإشكالات والتحديات التي تواجه الموسم الزراعي، وأكد انسياب الوقود بشكل جيد ومرضٍ ووصول كميات مقدرة إلى المحليات.
وأبدى خميس تخوفه حول تأمين الموسم الزراعي والمسارات لجهة أنها أثرت على الموسم السابق، وأشار لوجود خطة لتأمين الموسم والمسارات مع الشرطة تناقش في الإجتماع القادم للجنة العليا للموسم الزراعي.
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