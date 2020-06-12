مصر تخطط لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للسودان إلى 600 ميجاوات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لزيادة قدرات خط الربط مع السودان إلى 600 ميجاوات، تمثل المرحلة الثالثة من المشروع.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء المصرية أنه يتم دراسة الزيادة بالتعاون مع السودان ، وأيضاً رفع جهد ناقل الطاقة إلى 500 كيلو فولت بدلاً من 220 حالياً، بحسب صحيفة «المال» المصرية، .

وقالت المصادر أنه سيتم زيادة القدرات عبر إحلال موصلات تساهم فى تقليل الفقد بشبكة النقل، بالإضافة لتعزيز كفاءة الخط.

وأشارت إلى أنه جارى التنسيق مع الجانب السوداني، وتحديد مقابل الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن التصدير عبر الخط مستقر حالياً.