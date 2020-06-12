إنتاج ما يفوق الـ255 الف كيلو من الاسماك بولاية النيل الازرق

الخليج 365 : بلغت جملة إنتاجية الأسماك بولاية النيل الأزرق للفترة من يناير – مايو الماضي 255 الف و329 كليو جرام تشمل الأسماك الطازجة والمجففة والمملحة . وأوضح صديق عبدالرحمن محمد مدير أدارة الاسماك والاحياء المائية المكلف بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية فى تصريح لـ(سونا) أن جملة انتاجية الاسماك الطازجة بلغت 217 ألف و 2 كيلوجرام والمجففة 21 الف و92 كليو جرام، اما الاسماك المملحة بلغت 17ألف و 235 كيلوجرام، مبينا أن الاسماك ترد الي اسواق الولاية من الدمازين، الروصيرص، وقنيص شرق بواسطة الصيادين والسماسرة من أماكن تجمع الصيادين ومواقعهم علي امتداد بحيرة خزان الروصيرص.

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