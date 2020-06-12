شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
صحيفة الإنتباهة:
– الشيوعي يهاجم وزير الداخلية ومدير الشرطة
– وفاة 3 أشخاص ونجاة 7 إثر غرق مركبة صالون بوادي أبو حليف غرب أمدرمان
– المعهد الدولي للصحافة يطالب حمدوك بإبطال أمر القبض على الرزيقي
– الدولار يواصل الصعود وقفزة هائلة لبقية العملات الأجنبية
صحيفة السوداني:
– “مناع” يؤكد أمر القبض الصادر ضده ويقول خرجت بتعهد شخصي في 15 دقيقة بعد ذهابي للنائب العام
– الشيوعي يطالب بإقالة وزير الداخلية
– فتح معبر “اشكيت” أمام حركة البضائع المصرية
صحيفة آخر لحظة:
– تمديد الحظر عشرة ايام بالشمالية
– ارتفاع غير مسبوق لاسعار الالبان بالخرطوم
صحيفة اليوم التالي:
– المعهد الدولي للصحافة يعبّر عن قلقه العميق لتدهور الحريات الصحفية في السودان ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل
– صرخة استغاثة لوزير المالية من أرباب المعاشات
صحيفة أخبار اليوم:
– الحكومة ترحب بخطوة تسليم كوشيب لنفسه للمحكمة الجنائية الدولية
– تنوير من البرهان لضباط المخابرات والشرطة برئاسة جهاز المخابرات العامة
صحيفة الوطن:
– البرهان: قبلنا البعثة الأممية بشرط أن لاتمس السيادة الوطنية
– وصول أول دفعة من العالقين السودانيين بالخارج يوم الأحد
– خطف عربة شرطة تحت تهديد السلاح بكسلا
صحيفة السوداني الدولية:
– جسر جوي من المساعدات الإنسانية الأوروبية للسودان
– فتح الاسواق وفك تعليق الصلوات بسنار اعتبارا من الجمعة
– مصرع 3 أشخاص غرقا في سيول غرب ام درمان
صحيفة صوت الأمة:
– البرهان : يوناميد ستخرج نهاية ديسمبر
– النيابة تكشف تفاصيل تسليم كشيب
– استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 12 يونيو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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