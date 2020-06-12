عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 12 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة الإنتباهة:

– الشيوعي يهاجم وزير الداخلية ومدير الشرطة

– وفاة 3 أشخاص ونجاة 7 إثر غرق مركبة صالون بوادي أبو حليف غرب أمدرمان

– المعهد الدولي للصحافة يطالب حمدوك بإبطال أمر القبض على الرزيقي

– الدولار يواصل الصعود وقفزة هائلة لبقية العملات الأجنبية

صحيفة السوداني:

– “مناع” يؤكد أمر القبض الصادر ضده ويقول خرجت بتعهد شخصي في 15 دقيقة بعد ذهابي للنائب العام

– الشيوعي يطالب بإقالة وزير الداخلية

– فتح معبر “اشكيت” أمام حركة البضائع المصرية

صحيفة آخر لحظة:

– تمديد الحظر عشرة ايام بالشمالية

– ارتفاع غير مسبوق لاسعار الالبان بالخرطوم

صحيفة اليوم التالي:

– المعهد الدولي للصحافة يعبّر عن قلقه العميق لتدهور الحريات الصحفية في السودان ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل

– صرخة استغاثة لوزير المالية من أرباب المعاشات

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صحيفة أخبار اليوم:

– الحكومة ترحب بخطوة تسليم كوشيب لنفسه للمحكمة الجنائية الدولية

– تنوير من البرهان لضباط المخابرات والشرطة برئاسة جهاز المخابرات العامة

صحيفة الوطن:

– البرهان: قبلنا البعثة الأممية بشرط أن لاتمس السيادة الوطنية

– وصول أول دفعة من العالقين السودانيين بالخارج يوم الأحد

– خطف عربة شرطة تحت تهديد السلاح بكسلا

صحيفة السوداني الدولية:

– جسر جوي من المساعدات الإنسانية الأوروبية للسودان

– فتح الاسواق وفك تعليق الصلوات بسنار اعتبارا من الجمعة

– مصرع 3 أشخاص غرقا في سيول غرب ام درمان

صحيفة صوت الأمة:

– البرهان : يوناميد ستخرج نهاية ديسمبر

– النيابة تكشف تفاصيل تسليم كشيب

– استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر