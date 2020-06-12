نائب مصري : يجب وضع حد لعبث إثيوبيا بحصتي مصر والسودان المائيتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حمل النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، أديس أبابا المسؤولية عن عدم توصل مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا.وفي حديث خاص لـ RT، اعتبر بكري أن فشل المشاورات الثلاثية يعني “إهدار إثيوبيا لإعلان المبادئ الموقع في العام 2015، ويخالف كافة القواعد التي جرت على أساسها مفاوضات واشنطن”.وأضاف أن “ما حدث اليوم في الجولة الثالثة (من المشاورات الثلاثية) يكشف عن سوء النية وإضاعة الوقت، مما يوجب على مصر والسودان اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة” بوضع حد لما وصفه النائب بعبث إثيوبيا بحصتي مصر والسودان المائيتين المقررتين. RT المادة السابقة بعد تهديد ترامب بفرض عقوبات عليها… الجنائية الدولية: سنواصل العمل دون تردد المقالة القادمة فيروس فيروس كورونا يتفشى في سجون الإمارات وشهادات مرعبة من الداخل

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