صحيفة أخبار اليوم:
– الحكومة ترحب بخطوة تسليم كوشيب لنفسه للمحكمة الجنائية الدولية
– تنوير من البرهان لضباط المخابرات والشرطة برئاسة جهاز المخابرات العامة
– مؤتمر صحفى لتجمع المهنيين السودانيين اليوم الجمعة بمقره
– محمد صديق محمد خير رئيسا للغرفة القومية للمصدرين
صحيفة الوطن:
– البرهان :قبلنا البعثة الأممية بشرط أن لاتمس السيادة الوطنية
– وصول أول دفعة من العالقين السودانيين بالخارج يوم الأحد
– خطف عربة شرطة تحت تهديد السلاح بكسلا
– والي الخرطوم يعفي مدير صندوق الاسكان
صحيفة السوداني:
– “مناع” يؤكد أمر القبض الصادر ضده ويقول خرجت بتعهد شخصي في 15دقيقة بعد ذهابي للنائب العام
– الشيوعي يطالب بإقالة وزير الداخلية
– مدير عام وزارة التخطيط يتسلم مهام المدير المكلف لصندوق الإسكان بالخرطوم
– هيئة محامي دارفور تطالب الحكومة بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية
– فتح معبر “اشكيت” أمام حركة البضائع المصرية
صحيفة السوداني الدولية:
– جسر جوي من المساعدات الإنسانية الأوروبية للسودان
– فتح الاسواق وفك تعليق الصلوات بسنار اعتبارا من الجمعة
– اعتراض عربة شرطة بكسلا واختطافها تحت التهديد
– مصرع 3 أشخاص غرقا في سيول غرب ام درمان
صحيفة اليوم التالي:
– لدى لقائه كتلة تيار الوسط.. حمدوك يؤكد انجاز الانتقال الديمقراطي
– المعهد الدولي للصحافة يعبّر عن قلقه العميق لتدهور الحريات الصحفية في السودان ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل
– صرخة استغاثة لوزير المالية من أرباب المعاشات
صحيفة آخر لحظة:
– رحب بتسليم كوشيب نفسه للجنائية السودان : الشعبي يدعو الى إنشاء محاكم خاصة لجرائم الحرب في دارفور
– تسجيل (١٧) حالة إصابة جديدة بكورونا بالبحر الاحمر ليرتفع العدد الي 55
– تمديد الحظر عشرة ايام بالشمالية
– ارتفاع غير مسبوق لاسعار الالبان بالخرطوم
صحيفة صوت الأمة:
– البرهان : يوناميد ستخرج نهاية ديسمبر
– النيابة تكشف تفاصيل تسليم كشيب
– استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 12 يونيو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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