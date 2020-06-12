أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 12 يونيو 2020م

صحيفة أخبار اليوم:

– الحكومة ترحب بخطوة تسليم كوشيب لنفسه للمحكمة الجنائية الدولية

– تنوير من البرهان لضباط المخابرات والشرطة برئاسة جهاز المخابرات العامة

– مؤتمر صحفى لتجمع المهنيين السودانيين اليوم الجمعة بمقره

– محمد صديق محمد خير رئيسا للغرفة القومية للمصدرين

صحيفة الوطن:

– البرهان :قبلنا البعثة الأممية بشرط أن لاتمس السيادة الوطنية

– وصول أول دفعة من العالقين السودانيين بالخارج يوم الأحد

– خطف عربة شرطة تحت تهديد السلاح بكسلا

– والي الخرطوم يعفي مدير صندوق الاسكان

صحيفة السوداني:

– “مناع” يؤكد أمر القبض الصادر ضده ويقول خرجت بتعهد شخصي في 15دقيقة بعد ذهابي للنائب العام

– الشيوعي يطالب بإقالة وزير الداخلية

– مدير عام وزارة التخطيط يتسلم مهام المدير المكلف لصندوق الإسكان بالخرطوم

– هيئة محامي دارفور تطالب الحكومة بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية

– فتح معبر “اشكيت” أمام حركة البضائع المصرية

صحيفة السوداني الدولية:

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– جسر جوي من المساعدات الإنسانية الأوروبية للسودان

– فتح الاسواق وفك تعليق الصلوات بسنار اعتبارا من الجمعة

– اعتراض عربة شرطة بكسلا واختطافها تحت التهديد

– مصرع 3 أشخاص غرقا في سيول غرب ام درمان

صحيفة اليوم التالي:

– لدى لقائه كتلة تيار الوسط.. حمدوك يؤكد انجاز الانتقال الديمقراطي

– المعهد الدولي للصحافة يعبّر عن قلقه العميق لتدهور الحريات الصحفية في السودان ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل

– صرخة استغاثة لوزير المالية من أرباب المعاشات

صحيفة آخر لحظة:

– رحب بتسليم كوشيب نفسه للجنائية السودان : الشعبي يدعو الى إنشاء محاكم خاصة لجرائم الحرب في دارفور

– تسجيل (١٧) حالة إصابة جديدة بكورونا بالبحر الاحمر ليرتفع العدد الي 55

– تمديد الحظر عشرة ايام بالشمالية

– ارتفاع غير مسبوق لاسعار الالبان بالخرطوم

صحيفة صوت الأمة:

– البرهان : يوناميد ستخرج نهاية ديسمبر

– النيابة تكشف تفاصيل تسليم كشيب

– استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر