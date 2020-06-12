ردا على ترامب… ظریف: الجنائیة الدولیة تتعرض لابتزاز متنكرين بزي “دبلوماسي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض للابتزاز من قبل مجموعة من المتمردين على القانون، متنكرين بزيّ دبلوماسيونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، فجر اليوم الجمعة، علق فيها على العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية.وتساءل ظريف عما يجب أن يجري أكثر من هذا ليستيقظ المجتمع الدولي وينتبه لتداعيات التماشي مع تلك البلطجية، على حد قوله.وأضاف ظريف، قائلا: “من ينبغي أن يتعرض للترهيب بعد لكي يدرك المتماهي مع الولايات المتحدة أنه سيأتي الدور عليه في المرة المقبلة”.