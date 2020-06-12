كوريا الشمالية تنوي بناء “قوة أكثر كفاءة” لمواجهة التهديدات الأمريكية

الخليج 365: قالت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن السياسة الأمريكية تثبت أن واشنطن ما تزال تمثل تهديدا طويل الأمد للشعب الكوري الشمالي وإن الشمال سيبنى قوات أكثر كفاءة للتصدي للخطر العسكري الأمريكي.وقالت بيونغ يانغ، إنها لا ترى أن من الممكن أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بالحفاظ على الروابط بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب “رويترز”. وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون جون لوكالة الأنباء المركزية الكورية إن السياسة الأمريكية تثبت أن واشنطن لا تزال تمثل تهديدا طويل الأمد للشعب الكوري الشمالي وإن الشمال سيبنى قوات أكثر كفاءة للتصدي للخطر العسكري الأمريكي. المادة السابقة رئيس الوزراء العراقي يفجر مفاجأة ويتحدث عن محاولة لاغتياله المقالة القادمة “أنصار الله”: التحالف السعودي صعد عملياته خلال أسبوع بـ 10 هجمات و205 غارات

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