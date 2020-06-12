رئيس الوزراء العراقي يفجر مفاجأة ويتحدث عن محاولة لاغتياله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: فجر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مفاجأة وتحدث عن محاولة لاغتياله خلال زيارته إلى الموصل.وجاءت تصريحات الكاظمي في مؤتمر صحفي نشر موقع “بغداد اليوم” تفاصيله.وقال الكاظمي في المؤتمر الصحفي: “تلقيت معلومات من مسؤولي الأمن، حول محاولة اغتيالي قبل يومين خلال زيارتي إلى الموصل”.وتابع رئيس الوزاء العراقي قائلا “الأجهزة الأمنية تلقت تقارير حول مخطط قتلي”.واستمر بقوله “شرف لي التهديد، وأقول للأطراف السياسية أنا لست خائفا”.ورفض الكاظمي أن يكشف المزيد من التفاصيل حول محاولة اغتياله، أو الجهة المسؤولة أو المتورطة في محاولة الاغتيال. المادة السابقة “فيفا” يسمح للاعبين باللعب لثلاثة أندية في موسم واحد المقالة القادمة كوريا الشمالية تنوي بناء “قوة أكثر كفاءة” لمواجهة التهديدات الأمريكية

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