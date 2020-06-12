حادث يحول ( عرس ) الى ( ماتَم ) وفاة شقيقة و خال العريس وأصابة أخرين بشارع التحدى

لقي شخصان مصرعمها اثر حادث مرورى مؤسف ومروع وقع فجر الخميس جراء انقلاب عربة بوكس (دبل قبين) بشارع التحدى عند منطقة الجيلى واصيب اخرين وتعود التفاصيل الى أن عريس من منطقة الاسكان مربع 21 الفيحاء بالحاج يوسف كان فى طريقة لاتمام عقد قرانه بمدينة عطبرة اليوم الجمعة برفقة اسرته الصغيرة وخاله الى جانب عدد من الجيران على متن عربة كريز والبوكس الذى تعرض للحادثة

وعند وصولهم الى منطقة الجيلى انحرفت العربة البوكس عن الطريق اثناء محاولة السائق تفادى حفرة بالشارع حيث فقد السيطرة عليها فانقلبت اربع مراتونجم عن ذلك وفاة شقيقته الكبرى ايمان عباس وخاله واصابة شقيقه صلاح وشقيقته الصغرى تقوى وابنة عمته ( والتان تخضعان الى العلاج حاليا بمستشفى ابراهيم مالك بالخرطوم )

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اضافة الى اصابة اربعة شباب من ابناء الحى اصدقاء ( العريس محمد عباس) بكسور واصابة بعضها خطرة وتم أسعاف المصابين الى مستشفى شرق النيل حيث تلقي اثنان منهم العلاج وخرجوا من المشفى فيما لايزال البعض بالمستشفى واحدهم بالعناية المكثفة وتم نقل المتوفين الى مشرحة مستشفى امدرمان فيما قامت شرطة مرور شرق النيل بمباشرة الاجراءات ومتابعة البلاغ لتتحول مشاعر الفرح الذى لم يكتمل الى حزن وعويل ومأتم.

وقد تم تشيع الفقيدة ( ايمان) والتى حضرة من مدينة دنقلا قبل بضع ايام للمشاركة فى عرس شقيقها فى مواكب مهيب الى مثواها الاخير بمقابر البندارى بشرق النيل لتلحق بوالدتها وسط حالة من الصدمة والذهول و دموع مشيعيها من الاهل والجيران فقد كانت الراحلة مثال لحسن الخلق وطيب المعشر ونقاء السيرة و السريرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )