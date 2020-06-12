المؤتمر السوداني والعدل و المساواة يؤكدان دعمهما لعملية السلام

عقد حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم وحركة العدل والمساواة بولاية الخرطوم في إطار التنسيق والعمل المشترك بينهما اليوم الخميس اجتماعا مشتركا تناول الراهن السياسي بالولاية.

استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه الفترة الإنتقالية، واتفق الطرفان على ضرورة دعم حكومة الفترة الانتقالية، والمشاركة في إكمال أجسام الحرية والتغيير بالولاية وتطويرها للإضطلاع بدورها كحاضنة سياسية، والمساهمة في معالجة المشكلات التي تعترض مسار المرحلة الإنتقالية.

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وفي تصريح صحفي مشترك على صفحة حزب المؤتمر السوداني بفيس بوك، وبحسب ( سونا) أكد الطرفان اتفاقهما على ضرورة دعم عملية السلام الجارية في جوبا، وأن تكون قضية السلام قضية شعبوية تهم كل مواطن سوداني وتفضي إلى سلام شامل ومستدام يخاطب جذور الازمات وينهي ويلات الحروب للابد.

كما ناقش الاجتماع وحدة قوى التغيير كصمام أمان الفترة الانتقالية، ورحب الطرفان بالمبادرات الجارية لتوحيد تجمع المهنيين رأس الرمح في قيادة الثورة.

واكد الطرفان ضرورة التواصل والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل إنجاح فترة الحكم الانتقالي، حتى يكتمل التغيير بالانتقال لنظام حكم ديمقراطي يلبي طموحات الشعب السوداني، ويرتقي لعظيم التضحيات المبذولة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)