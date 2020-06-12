النيابة العامة تصدر بيانا بشأن تسليم كوشيب للجنائية الدولية

قالت النيابة العامة انها وجهت اتهاما للمدعو علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بكوشيب) يتعلق بالجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة، مشيرة لصدور مذكرة إعتقال في أواخر العام الماضي بحقه ومخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ أو المساعد في القبض علي كوشيب .

واكد المكتب التنفيذي للنيابة العامة في بيان له اليوم مواصلة التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة اليها بموجب القانون موضحا انه منذ تولى النائب العام مهامه في أواخر أكتوبر 2019م صدر الأمر بفتح ملفات دارفور والقبض على كوشيب وبعض الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم.

وفيما يلي نص البيان بحسب وكالة السودان للانباء

بسم الله الرحمن الرحيم

النيابة العامة

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٠م

بيان من النيابة العامة حول

تسليم علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بكوشيب)

منذ أن تولى النائب العام مهامه في أواخر أكتوبر 2019م صدر الأمر بفتح ملفات دارفور وبعد الدراسة صدرت أوامر قبض في مواجهة الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم ومن ضمن هؤلاء الأشخاص علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بكوشيب.

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تم توجيه إتهام له تحت المواد 21/24/130/162/164/167/175 وخلافها من مواد الجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة وغيرها من الجرائم حيث صدر أمر القبض في مواجهته بتاريخ 2/12/2019م .

تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة وبصفة خاصة معالي وزير الداخلية والسيد مدير عام الشرطة لتنفيذ أوامر القبض .

تم القبض على عدد (5) من الأشخاص رهن البلاغات لدي النيابة العامة في أحداث دارفور عن المدة من 2003م – 2010م ولازال البعض قيد التنفيذ .

بدأت ملاحقة المذكور كوشيب وعندما إشتد عليه الوثاق هرب مع مجموعته المسلحة الى جمهورية افريقيا الوسطى ،

تمت مخاطبات عدة وعندما استشعر المذكور أن سيناريو الهروب لن يسعفه قام بتسليم نفسه لمكتب النائب العام لجمهورية أفريقيا الوسطى .

وحيث أن هنالك أمر قبض صادر في حق المذكور من المحكمة الجنائية الدولية فقد تم تسليمه لقوات الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى ومن ثم تم ترحيله الى لاهاي .

تواصل النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة اليها بموجب القانون، وتتولى إجراءات التحقيق والتحري في ملفات دارفور لجنة مكلفه من النائب العام وتشمل (3) من رؤساء النيابة المتمرسين في التحقيقات حيث أن التحريات والتحقيقات التي تمت قبل ذلك لم تكن مكتملة الجوانب وإنحصرت في إطار ضيق بسبب التدخلات من السلطة التنفيذية في ذلك الوقت .

المكتب التنفيذي للنائب العام

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)