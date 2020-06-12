وصول أول رحلة للعالقين من الأردن الأحد القادم

التاريخ: 11-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن الناطق الرسمي لمطار الخرطوم الدولي الأستاذ محمد المهدي عن وصول أول رحلة للسودانيين العالقين والقادمة من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك يوم الأحد القادم الموافق 14 يونيو الحالي في تمام الساعة 3:45 ظهرا بتوقيت السودان. Advertisements واكد المهدي بحسب (سونا) على جاهزية المطار واكتمال الاجراءات الصحية للقادمين والعاملين الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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