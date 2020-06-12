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حصص تركيز لتلاميذ الاساس بقناة الخرطوم

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يونيو-2020

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حصص تركيز لتلاميذ الاساس بقناة الخرطوم

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اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن بث حصص للتركيز لتلاميذ وتلميذات شهادة الاساس بقناة الخرطوم الفضائية يوميا الساعة الثالثة ظهرا عدا الجمعة اعتبارا من السبت القادم وتشمل مراجعة كل مقررات المنهج، ويقدم الحصص نخبة من المعلمين والمعلمات .

ودعت الوزارة بحسب ( سونا ) التلاميذ والاسر الكريمة الحرص على المتابعة والاستفادة من هذه الدروس، وياتى هذا العمل فى اطار الظروف الصحية التى تمر بها البلاد بسبب جائحة وبهدف تنشيط الذاكرة للتلاميذ استعدادا للامتحان.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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