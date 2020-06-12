تمدد الحظر عشرة ايام بالشمالية

قررت اللجنة العليا لمجابهة لجائحة كورونا بالولاية الشمالية في اجتماعها اليوم بدنقلا برئاسة الامين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد، قررت تمديد سريان القرارات السابقة التي تم اصدارها في الاجتماع السابق لمدة عشرة أيام أخري اعتبارا من يوم السبت القادم الثالث عشر من الشهر الجاري ومن بينها الاغلاق الكامل لحدود الولاية الشمالية لمدة اسبوعين مع الغاء جميع تصاريح المرور الصادرة من الولايات الاخري إلا للحالات الضرورية الطارئة وفق تقديرات السلطات المختصة مع تامين مداخل الولاية مع ولاية الخرطوم وولاية نهر النيل والانتشار الواسع للاجهزة الامنية ووضع خطة امنية محكمة لتنفيذ ذلك.

كما قررت اللجنة فتح جميع أسواق الولاية بشكل جزئي من الساعة السادسة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا اعتبارا من يوم الاحد القادم مع التقيد التام بالاجراءات والاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات ذات الصلة بجانب الابقاء علي مواعيد الحظر المفروض من قبل، من الساعة الثالثة ظهرا وحتي الخامسة صباحا من اليوم التالي، وتمديد إجازة العاملين بالمؤسسات والمصالح والهيئات والمجالس مدفوعة الاجر لمدة عشرة أيام اخري اعتبارا من السبت القادم، والاستمرار في منع دخول المركبات العامة والخاصة للولاية خاصة القادمة من ولاية الخرطوم مع مراقبة ومتابعة مداخل الولاية وتطبيق العقوبات ضد المخالفين .

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كما قررت اللجنة العليا بحسب ( سونا ) الاستمرار في منع حركة تنقل المواطنين والعربات بين محليات الولاية المختلفة الا للحالات المرضية الطارئة واستمرار عمل البنوك والمصارف التجارية لتقديم خدماتها للجمهور والعملاء من الساعة الثامنة صباحا وحتي الواحدة ظهرا مع اتخاذ التدابير الصحية والتباعد الاجتماعي وتوفير المعينات الصحية اللازمة لحماية العاملين والجمهور.

كما قررت اللجنة اقامة الصلوات الخمس المفروضة بالمساجد ودور العبادة عدا صلاة الجمعة وانفاذ القرار الصادر من اللجنة العليا للطواريء الصحية الاتحادية ومجلس الامن والدفاع الخاص بالسماح لمحلات قطع الغيار والصيانة والمراكز التجارية الخاصة بمدخلات الانتاج الزراعي بالعمل بصورة يومية والسماح للمركبات التي تنقل مدخلات الانتاج الزراعي من والي المشاريع الزراعية للاعداد والتجهيز للموسم الصيفي واستمرار عمل محطات الوقود من السادسة صباحا وحتي الثانية ظهرا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)