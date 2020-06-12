عرمان : هناك تضارب مصالح فى قرار إعادة تشكيل بنك السودان المركزي

وصف نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك السودان المركزي والذي يسمح بموجبه للمحافظ ونائبه بشغل منصبي الرئيس والنائب بأنه قرار معيب وان سمح القانون بذلك.

Advertisements

وقال عرمان في تعليق له على صفحته بالفيس بوك بحسب صحيفة السوداني ، على قرار رئيس الحكومة بإعادة تشكيل مجلس البنك الصادر أمس، أن القرار معيب لأن مجلس الإدارة و إن سمح القانون بذلك فهو قرار معيب لأن مجلس الإدارة يشرف و يراقب البنك و محافظه، و هناك تضارب مصالح فى القرار أيضا .

واوضح ان الفترة الإنتقالية فترة لإعادة التأسيس وفق الشفافية والحيدة و النزاهة فى الخدمة العامة و المدنية والإنسان المناسب فى المكان المناسب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)