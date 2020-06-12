وفاة مواطن سوداني في القاهرة نتيجة “اهمال طبي” تشعل غضب مواقع التواصل

أشعلت حادثة وفاة مواطن سوداني نتيجة اهمال طبي الغضب في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المواطن السوداني حامد طاهر ضيفة الذي ناهز عمره 85 عاما، قد توفي نتيجة اهمال طبي بمستشفىالمطرية التعليمي، شرق العاصمة المصرية القاهرة، صباح أمس الأربعاء.

ونشرت إحدى السيدات من مصر مقطع فيديو صادم من داخل غرف حجز مرضى فيروس “كورونا” بمستشفي المطرية، ظهر فيه المتوفي مسجيًّا على السرير، وبجانبه آثار لنزيف.

و قالت السيدة بحسب صحيفة السوداني إنه توفي نتيجة الإهمال وعدم متابعته من قبل الاطباء وظلَّ هكذا دون تدخل أحد من الطاقم الطبي فى التعامل معه حتى وفاته.

Advertisements

فيما قال القائم بالاعمال بالسفارة السودانية بالقاهرة خالد ابراهيم الشيخ في بيان للسفارة اليوم الخميس ان السفارة السودانية تابعت الفيديو الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المواطن السوداني الذي توفي بمستشفي المطرية وتواصلت عبر المستشارية الطبية مع وزارة الصحة المصرية.

مبينا ان المتوفى كان يعاني من مشاكل في القلب واصيب بالتهاب رئوي حاد مما استدعي دخوله مستشفي المطرية التعليمي يوم الثلاثاء الموافق 9-6-2020م حيث تلقي جلسات اكسجين وتوفي الي رحمة مولاه صباح فجر الاربعاء العاشر من يونيو 2020م ومنعت ادارة المستشفى المرافقة له من الدخول إذ كانت خارج المستشفى لحظة وفاته.

واضاف القائم بالاعمال ان السفارة تواصلت مع وزارة الصحة المصرية عبر المستشارية الطبية وتم تقديم احتجاج للاهمال الذي تعرض له هذا المواطن السوداني.

مؤكداً ان وزارة الصحة المصرية قامت باقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي وتم تكوين لجنة عليا للتحقيق معه وتتواصل التحقيقات ومن المتوقع ان توجه له اتهامات جنائية قد تصل الى الحبس مترحما علي الفقيد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)