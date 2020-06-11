مسؤول أمريكي يكشف تطورات الأزمة الخليجية وما ستضطر دول الحصار لتنفيذه رغماً عن أنفها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى، ديفيد شينكر، عن جهود أمريكية تبذل لفتح المجالات الجوية الإقليمية وتحديداً لدول الحصار أمام قطر، لافتاً إلى أن الأزمة الخليجية لم تحقق أي تقدماً حتى اللحظة.وقال شينكر، في تصريحات تلفزيونية رصدتها “وطن”: “حاول فتح الأجواء في الخليج لكي لا يضطر القطريون إلى المجال الجوي الإيراني”، مشدداً على وجود “مناقشات جارية مع حلفاء أمريكا حول هذا الشأن”.وأوضح أن الأزمة الخليجية تشكل مصدر قلق مستمر لواشنطن، مبدياً أسفه لعدم تحقيق أي تقدم حتى الآن “بالرغم من انخراطنا واستمرار انخراطنا مع كل الشركاء القطريين والسعوديين والإماراتيين”.
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