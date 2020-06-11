“موديز” تحذر الكويت من كارثة ما لم يتحرك الشيخ صباح.. وهذا وضع عُمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وكالة “”موديز للتصنيف الائتماني الدولي، بأنها قامت بوضع دولة “الكويت” تحت المراجعة، تمهيداً لخفض تصنيفها الائتماني السيادي، وذلك بسبب تزايد عدم اليقين لدى الوكالة من أن تكون الكويت قادرة على الوصول لمصادر تمويل كافية، في وقت زادت فيه احتياجاتها بشكل ملحوظ.وأرجعت الوكالة ضعف عدم اليقين تجاه الكويت لعاملين، أولهما الهبوط الحاد الذي طرأ على أسعار النفط، فيما العامل الثاني تمثل في ضعف الحوكمة، مما يزيد من عدم اليقين من أن تكون الكويت تستطيع تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص.

أزمة النفط وتبعاتها

وأفادت الوكالة في تقرير صدر أمس الثلاثاء، بأن الكويت تأتي في المركز الثاني بين الدول المنتجة للنفط، من حيث جسامة تعرضها لتأثير تغييرات تقدير أسعار النفط في 2020، حيث تبلغ النسبة 6.3 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي، بعد العراق التي تبلغ النسبة لديها 6.8 بالمائة.وأوضحت الوكالة بأنه منذ تقريرها عن صدمة أسعار النفط في مارس الماضي، قامت بمراجعة افتراضات أسعار النفط وتوقع المزيد من الانخفاض لسبب الصدمة الأعمق والأطول أمدا للطلب العالمي على النفط، بسبب ما قام به فيروس كورونا، والتي سيتم تعويضها جزئيا فقط ببعض التعديلات على عرض النفط.وأكدت “موديز” أن مخاطر الإئتمان أكثر كثافة على سلطنة عمان والعراق وأنغولا وجمهورية الكونغو بسبب المساحة المالية المحدودة وضغوطات السيولة المتزايدة، وهو الذي يؤثر بشكل مباشر في تقييماتها..وتابعت الوكالة بأن الكويت والعراق وعمان وجمهورية الكونغو هي الأكثر عرضة لانخفاض حاد في أسعار النفط وللتأثير المباشر للتغيير في افتراضات أسعار النفط على أرصدة الحسابات المالية والحسابات الجارية..وأوضحت الكويت والمملكة العربية السعودية من بين الدول ذات التصنيف الأعلى، حيث تتوقع تعرضها لأكبر ضغط ائتماني سلبي..