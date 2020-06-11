مخابرات أبوظبي انتهت من وضع مخطط عملية إرهابية تستهدف تركيا وتفاصيل خطيرة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عما زعم أنه مخطط إرهابي انتهت مخابرات الإمارات من وضعه بأوامر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يستهدف تركيا.حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن في الإمارات ويتابعه أكثر من 280 ألف شخص على تويتر، قال إن جهاز الأمن في الإمارات انتهى من وضع مخطط إرهابي لاستهداف مؤسسة تركية في أفغانستان.

وكتب في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”جهازنا الامني انتهى من وضع خطة استهداف الهلال الاحمر التركي في افغانستان.”ويتزامن هذا ما حالة التوتر الغير مسبوقة بين أنقرة وأبوظبي، جراء دعم تركيا لحكومة الوفاق الشرعية والمعترف بها دوليا في ليبيا وتكبيد قوات الوفاق لجنرال الإمارات الفاشل خليفة حفتر وميليشياته خسائر فادحة وغير مسبوقة نسفت مشروع الإمارات هناك للأبد بسبب هذا الدعم التركي الذي غير المعادلة تماما.هذا ونشر موقع “بلومبيرغ نيوز” تقريرا أعده سيلكان هاكوغلو قال فيه إن تركيا حثت الولايات المتحدة على تعزيز موقعها في ليبيا وسط خسائر قوات أمير الحرب خليفة حفتر. وأشار الموقع إلى تصريحات وزير الخارجية التركي حول أهمية الدور الأمريكي، ضمن محاولات أنقرة بناء زخم دولي لعملياتها في ليبيا.